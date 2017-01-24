الشمري رئيساً لحكام أم الألعاب.. المدربون الكوبيون يبدأون الإشراف على منتخبات ألعاب القوى

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الرياض- البلاد

شكل اتحاد ألعاب القوى برئاسة العميد هادي بكر القحطاني لجنة الحكام الرئيسية للاتحاد برئاسة الحكم الدولي بريقع الشمري، خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد الأسبوع الماضي بمقر الاتحاد بالرياض.

وضمت لجنة الحكام كلا من الأعضاء عائض الزهراني وأحمد الشمراني وإبراهيم بوبشيت وسلطان السلطان عضوا، ومقررا للجنة. كما تم تسمية محمد الزهراني رئيساً للجنة الفنية، وعضوية عبدالحكيم الشدوخي، ومدرب فريق الهلال نصير سعدون، ومدرب فريق الشباب نذير بلقاسم، وعبدالله الشليل مقررا للجنة.

فيما سيترأس المقدم عبدالله المالكي لجنة المسابقات، وعضوية زايد الطويرقي، وحمو التيجاني، ومحمد المطرود، وعبدالرحمن الخالدي، وحامد البيشي، وراشد الزهراني، على أن يترأس محمد براك لجنة المنتخبات. من جهة أخرى بدأ المدربون الكوبيون الذين تعاقد معهم اتحاد ألعاب القوى مؤخراً الإشراف الفني على اللاعبين، الذين يؤدون تدريباتهم في الرياض، بعد أن اجتمعوا قبل الانطلاقة برئيس الاتحاد العميد هادي بكر، والذي ناقش معهم الخطة المستقبلية للتدريبات والمعسكرات والبطولات التي ستشارك فيها المنتخبات السعودية بمختلف الفئات، والتي ستكون بدايتها في دورة ألعاب التضامن الإسلامي مايو المقبل في جمهورية أذربيجان.