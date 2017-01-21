الشمري: صدنا النمر وأثبتنا قوتنا

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جدة- عبدالعزيز عركوك

عبر لاعب نادي الطائي سلمان الشمري، عن سعادته لتحقيقه أول أهدافه مع فريقه، كونه جاء في شباك نادي الاتحاد،

متمنيا أن يكون دافعا وحافزا له لتحقيق المزيد في اللقاءات القادمة، لتعويض جماهير الطائي عن النتائج السلبية، لا سيما أن الفريق يقع في المركز الأخير بدوري الدرجة الأولى.

وقال الشمري: إن فريقه معروف بصائد الكبار، خاصة في المباريات التي تقام بمدينة حائل، وقد تمكن الجيل الحالي من تعزيز قوة وخطورة الطائي، بعد اصطياد النمور الاتحادية، وإخراجهم من المسابقة والتأهل إلى دور الستة عشر.