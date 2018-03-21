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الشمس سر اليوم العالمي للسعادة

كتبه albilad_adminaccess_time4 / رجب / 1439 هـ      21 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ وكالات

يحتفل العالم في الـ20 من مارس من كل عام، باليوم العالمي للسعادة، وهي احتفالية سنوية تقام في 193 دولة، ودولتين غير أعضاء في الأمم المتحدة.

وتم الاحتفال بأول يوم عالمي للسعادة في 20 مارس عام 2011، عندما طرح المستشار الخاص في هيئة الأمم المتحدة جايمي إيلين، أمام كبار مسؤولي الأمم المتحدة فكرة إنشاء يوم جديد للاحتفال بالسعادة؛ إذ نالت الفكرة دعم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بن كي مون، والذي وافق على أن يكون في روزنامتها الرسمية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كتب جايمي إيلين قرار الأمم المتحدة 66/281 بعنوان: “اليوم الدولي للسعادة”، الذي تبنته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع في 28 يونيو عام 2012.

واختار جايمي إيلين 20 مارس تحديدا؛ كموعد الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، لكونه يتزامن مع ما يعرف بـ “الاعتدال الشمسي”، وهو الوقت الذي تعبر فيه الشمس خط الاستواء، وتحدث هذه الظاهرة مرتين كل عام، في حوالي 20 مارس و23 سبتمبر

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