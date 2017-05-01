(الشهداء لا يموتون).. جدارية لشهداء التحالف

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جدة ــ البلاد

أعلنت حملة “شكرا مملكة الحزم ” و “شكرا إمارات الخير” انتهاء المرحلة الثالثة و الأخيرة لجدارية (الشهداء لا يموتون)، والتي تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها حملة “شكراً مملكة الحزم وشكراً إمارات الخير” تخليدا لشهداء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمناسبة الذكرى الثانية لعاصفة الحزم والأمل. ويأتي هذا العمل الفني برسم صور شهداء التحالف بريشة كل من عبيد محمد باعبيد وشقيقته سمر محمد باعبيد على جدران مبنى ديوان العاصمة بعدن، برعاية الرئيس عبد ربه منصور هادي.ومن جانبه قال رئيس حملة “شكراً مملكة الحزم” و”شكراً إمارات الخير” الإعلامي اليمني فراس اليافعي: إن الحملة قامت بهذا العمل تخليدا لذكرى شهداء اليمن وشهداء دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في إطار فعاليات الحملة التي لا تتوقف عن تقديم الشكر والعرفان والاحتفال بالذكرى الثانية لعاصفة الحزم وإعادة الأمل .