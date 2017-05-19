الشهري: قادرون على تحقيق إنجاز في المونديال

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جدة- البلاد

أكد مدرب المنتخب الشباب، سعد الشهري، على جاهزيتهم لخوض غمار نهائيات كأس العالم، والتي تنطلق السبت المقبل، في كوريا الجنوبية، وقال الشهري: إن المرحلة الأخيرة من الإعداد كانت جيدة، خاض خلالها المنتخب، مباريات على مستوى مميز من الناحية البدنية والفنية، والتي يحتاجها اللاعبون؛ من أجل اكتمال جاهزيتهم لخوض غمار المنافسات.

وتابع: حظوظ الأخضر دائما قائمة، ولدينا الرغبة والطموح للوصول بعيدا، والعمل جاري لتحقيق ذلك – بإذن الله. وتطرق إلى لعنة الإصابات، وقال: الإصابات داهمتنا كثيرا خلال مشوارنا،

ولكن ثقتنا باللاعبين الموجودين كبيرة لتحقيق التطلعات، وهم أهل لذلك. وعن الخسائر في المباريات الودية ومدى تأثيرها على المنتخب، أكد الشهري على أن الخسارة في الوديات أكثر فائدة وتعليما من الفوز فيها، لذلك هذا الشيء لا يقلقنا نهائيا كجهاز فني؛ لأن الأهداف تحققت من خلالها. وحل منتخب الشباب، في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات أمريكا، ‬والإكوادور والسنغال، حيث سيخوض أولى مبارياته مع المنتخب السنغالي، يوم الإثنين المقبل.

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي للشباب، 5 لاعبين من القائمة النهائية المشاركة في مونديال الشباب، الذي سينطلق السبت المقبل، في كوريا الجنوبية، وهم عبدالله حسون، ناصر العتيبي، تركي الجدعاني، فهد الحربي، وزيد البواردي.