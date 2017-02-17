الشهيل يشكر رئيس النصر على تنازله عن دخل مواجهة الفريقين بكأس الملك

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الدمام-حمودالزهراني

قدم فيصل الشهيل رئيس نادي النهضة شكره للأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر وذلك بعد أن تنازلت ادارة نادي النصر عن دخل مباراة الفريقين في الجولة 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل .

واضاف الشهيل إن هذا ليس بمستغرب على ادارة ومنسوبي نادي النصر ،وذلك للعلاقة المميزة والتاريخية التي تربط الفريقين وهي ليست وليدة اليوم ،

متمنياً استمرار العلاقة المميزة بين الفريقين لما يخدم المصلحة العامة والكرة السعودية خاصة ،ومتمنياً التوفيق لفريق النصر في استحقاقاته المقبلة.