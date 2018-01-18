الشورى يبحث الحد من الجرائم .. ويناقش الحد الأعلى للأجور

يناقش مجلس الشورى خلال جلساته العادية، الأسبوع المقبل، عدة ملفات؛ منها التقرير السنوي للنيابة العامة، وأسباب ارتفاع الجرائم في بعض الأماكن، وكذلك موضوع خصخصة المطاحن.

حيث يناقش في جلسته الثانية عشرة، يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/1438هـ. ومن أبرز توصياته، بحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسِبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مطاحن وإنتاج الدقيق، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن مشروع النظام الذي يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.

ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري؛ من أبرزها استخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري؛ لتطوير برامج التشغيل والمراقبة.

ويستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الحج والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436/1437هـ، ثم يصوت بعدها على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وخلال الجلسة الثالثة عشرة، يوم الثلاثاء المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (التاسعة عشرة)، فيما يتعلق بالحد الأعلى للأجور الخاضع للاشتراك، والفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ.

وفي جلسته العادية الرابعة عشرة التي يعقدها الأربعاء المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي)، ويهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة، والمحافَظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات.