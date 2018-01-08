الشورى يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

الرياض- واس

يشارك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أعمال الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سوف يبدأ غداً الاثنين بدولة الكويت الشقيقة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وبمشاركة رؤساء المجالس الخليجية وحضور معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في – تصريح صحفي – بهذه المناسبة أن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذي سيعقد بالكويت يأتي وسط ظروف ومتغيرات سياسية تشهدها المنطقة مما يشكل فرصة هامة لتوحيد الرؤى والعمل المشترك وبما يعزز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية لا سيما في مجال العمل البرلماني لمواصلة العمل لدعم مسيرة الانجاز والتنمية والبناء في دول مجلس التعاون.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تطلعه وأشقائه رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بأن يسهم هذا الاجتماع في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز أهدافه للوصول إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل وأن ترتقي نتائجه وتوصياته لطموح قادة وشعوب المنطقة وبما يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار معاليه إلى ما سيشكله الاجتماع من فرصة مواتية للتباحث وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة المطروحة للبحث والتي من بينها آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، وموضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية مع بعض البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية المؤثرة على المستوى الدولي مثل البرلمان الاوربي والكونجرس الكونجرس الامريكي وبرلمانات دول امريكا اللاتينية بما يصب في اتجاه تعزيز العلاقات دول المجلس مع هذه الدول ويخدم قضايا الامتين العربية والاسلامية.