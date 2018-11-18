الشورى يصدر111 قرارا بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية

الرياض- واس

قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الثانية من دورته السابعة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول 1440هـ، (244) قراراً رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، تماشياً مع نظام المجلس.

وجاءت تلك القرارات بعد مناقشات مستفيضة بلغ فيها عدد المداخلات (1755) مداخلة، في (62) جلسة خلال السنة الثانية، حيث أتيحت بها الفرصة لجميع أعضاء المجلس لعرض وجهات نظرهم حيالها، مبدين كذلك وجهة نظرهم بكل استقلالية تحقيقاً للمصلحة العامة.

ويعمل مجلس الشورى جاهداً بالتعاون مع الحكومة لاستثمار الفرص المتاحة للبناء والتطوير والتنمية وفق ما تشهده المملكة من عمل دؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030، مما يتطلب دراسة مفصلة للأنظمة واللوائح والعديد من الموضوعات التي تشمل تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والامتيازات وذلك وفق نظام مجلس الشورى.

وبمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -يوم الاثنين الموافق 11 ربيع الأول 1440هـ، ترصد الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى في هذا التقرير أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة السابعة الحالية. وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر (111) قراراً يختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و(49) قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و(75) قراراً يخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

أما المقترحات التي اقترحها عضو أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير فقد بلغت نحو (28) مقترحا.

في مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها عشرون قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

وشارك أكثر من 589 مسؤولاً من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين آرائهم بشأن ما تدرسه لجان مجلس الشورى من تقارير وأنظـمه، مقدمين إجاباتهم على استفسارات أعضاء المجلس من خلال تلك الاجتماعات.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى بمناسبة حفل الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لأعمال المجلس.

وتعد توصيات لجان مجلس الشورى وتقاريرها بمثابة الأساس لصناعة القرار الشوري، حيث تنتهج لجان المجلس منهجاً سلساً عن تعاملها مع تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية، أو ما تدرسه من أنظمة ولوائح، أو معاهدات واتفاقيات دولية، بما يمكنها من إنجاز تقارير ها خلال مدة زمنية محددة وبآلية عملية تضمن صحة القرار بعد صدوره.

وأسهمت لجان المجلس الأربع عشرة في الانتهاء من (233) موضوعاً تصدت لدراسته وفق تخصصاتها، متناولة تفاصيل تلك التقارير بروح المسؤولية .