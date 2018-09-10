“الشورى” يطالب الإسكان بسرعة تسليم الوحدات المخصصة للأسر الضمانية

طالب مجلس الشورى، وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها ، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة

كما طالب بأن تكرس الوزارة للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن ، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي

وطالب المجلس من وزارة الإسكان دراسة تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، بالإضافة إلى أن تكثف الوزارة جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة، وأن يتضمن التقارير القادمة للوزارة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ، ونوعية ، وأخرى لرضى المستفيدين لبرنامج (سكني) وكافة المنتجات السكنية المخصصة للمواطنين.