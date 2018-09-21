الشورى يطالب الجهات المعنية بمكافحة البطالة

الرياض-واس

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم, على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437 / 1438هـ .

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة الصحية , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 / 1439هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين, وخاصة في تخصصات التمريض كافة, وتقليل فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع, وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية, وتقديم الدعم لهم, ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس .

ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة , ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم .

وخلال الجلسة العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437 / 1438هـ , ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة ومن أبرزها مطالبة وزارة العدل سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438 / 1439هـ , وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام المقترح من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية, وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة .

وخلال الجلسة العادية الرابعة والخمسين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437 / 1438هـ , بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة, ومن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة, ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء, ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام وطالبت اللجنة في توصياتها تخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن .