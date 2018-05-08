“الشورى” يطالب “الصحة” معالجة طول انتظار مواعيد العيادات الخارجية والطوارئ

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات ، كما شدّد المجلس بأنه على وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات التأكيد على استمرارية التغطية لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعاقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة، مطالباً إيّاها بالعمل على تطوير البنية التشريعية والبيئة القضائية لنظام التأمين الحكومي القادم .

وطالب مجلس الشورى وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية ، وتفعيل الأمر السامي الكريم رقم (22005) وتاريخ 11/6/1434هـ بإنشاء ثلاث مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والامراض السلوكية في مناطق المملكة كافة.

وشدّد مجلس الشورى مطالبته لوزراة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الاسنان في المملكة وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب و أعداد الخريجين ، كما نبّه على وزارة الصحة بأن عليها العمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي .

وطالب مجلس الشورى أيضاً وزارة الصحة بالإسراع في إنهاء ما تضمنه الامر الملكي الكريم القاضي بإنشاء واستكمال المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة ،وبتضمين تقاريرها القادمة التفاصيل الكاملة لمشروع الخصخصة والتأمين .