الشورى يطالب بتسليم الوحدات السكنية للأسر الضمانية

الرياض- البلاد

رفع مجلس الشورى التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ , وعلى ما تحقق من إنجازات كبيرة على مختلف المستويات وفي جميع مراحل الحج. وأشار نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني في مستهل جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدت أمس إلى أن المملكة العربية السعودية تحقق نجاحات متميزة في خدمة ضيوف الرحمن على مختلف المستويات.

بعد ذلك شرع المجلس في بنود جدول أعمال هذه الجلسة حيث طالب في مستهلها وزارة الإسكان التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة. وطالب المجلس في قراره الوزارة أن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.

كما طالب المجلس الوزارة أن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن, ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية, ونوعية, وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج (سكني) والمنتجات السكنية كافة المخصصة للمواطنين. ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) كما وافق في قراره على تعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي, (المعدل) ووافق في قرار آخر على إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل 1433هـ , وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً) .

وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438 / 1439هـ وفي نهاية المناقشة وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438 / 1439هـ وفي نهاية المناقشة وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء .

وأفاد معاليه أن المجلس قرر تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين , والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم.