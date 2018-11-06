الشورى يطالب بقروض ملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد

الرياض- البلاد

طالب مجلس الشورى, صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة, أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 / 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية بدراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم، وتضمين تقاريره السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف مناطق المملكة.

وشدد المجلس في قراره على الصندوق بتكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور.

ودعا المجلس الصندوق إلى تبني أفضل الوسائل اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون، وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور.

وطالب المجلس الصندوق بسرعة تحديث قاعدة بياناته الخاصة بالمقترضين، وذلك من خلال خطة عمل قصيرة المدى، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الأستاذ عبد الله العجاجي.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة إمكانية استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438 / 1439هـ،في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة، ومساندة وتوعية هذه الأسر بكيفية حفظ الغذاء وتخزينه بالطرق الصحية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى وضع آلية للتأكد بصفة دورية من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع المنشآت الصحية لتفعيل آلية الإبلاغ عن أعطال الأجهزة الطبية.

وأهاب المجلس بالهيئة تضمين تقريرها القادم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوجيه الملكي الكريم رقم (51691) وتاريخ 9 / 10 / 1438هـ، المتضمن أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس أداء علمية لمبادراتها ومشروعاتها، ومواءمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030، وملخص لنتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، ومعلومات عن الإيرادات والمصروفات والبرامج الاستثمارية.

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعيد في جلسته التي يعقدها اليوم تكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، كما يعيد المجلس تسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك في ختام سنته الثانية من أعمال الدورة السابعة، تمهيداً لبدء سنته الثالثة في 3 / 3 / 1440هـ .

وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية قبرص الموقعة في مدينة بتاريخ 16 / 4 / 1439هـ ، الموافق 3 / 1 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.