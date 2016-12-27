الشورى يطالب بمنع الاحتكار في تأمين المركبات

الرياض – البلاد

طالب مجلس الشورى، مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع .

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين1434/1435هـ -1435/1436هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .

كما طالب المجلس بدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، داعيا المؤسسة إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة، وتوفير الدعم المالي لذلك .

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وطالب المجلس في قراره مجلس المنافسة بدراسة تخفيض معدل التركز في السوق، والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة بـ40% إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وبما يعزز المنافسة العادلة , ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاع العام والخاص.