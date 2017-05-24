الشورى يطالب وزارة الحج بدراسة تأسيس شركات للصيانة

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الرياض- البلاد

طالب مجلس الشورى،وزارة الحج والعمرة بدراسة تأسيس شركات متخصصة تعني بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة , ووضع مؤشرات قياس لأداء مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وشركات العمرة . جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة (وزارة الحج سابقاً) للعام المالي1435 / 1436هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني . وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت , واستكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع نقل الحجاج بالرحلات الترددية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة . ودعا المجلس وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) وفقاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء برقم 45368 وتاريخ 7/ 10/ 1433هـ . كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده , ودراسة التوسع ببرامج التشغيل الذاتي لنشاطاتها لتوفير الاستقلالية والمرونة في نشاطاتها . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بتفعيل الأمر السامي رقم 5375 / م ب وتاريخ 12/ 7/ 1429هـ المتعلق بمبادرة الملك عبدالله رحمه الله للاستثمار الزراعي في الخارج , وتفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19 /6/ 1426 هـ والقاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها . وبين معالي مساعد رئيس المجلس، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي . وفي قرار آخر اتخذه المجلس طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الطرق الذكية لتشغيل الإرشادات والخدمات الإلكترونية . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق على مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 6/ 1437هـ , الموافق 3/ 4/ 2016 م وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع الاتفاق في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الموقع عليها يوم الأربعاء في15/ 5/ 1437هـ , الموافق 24 / 2 /2016 م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .