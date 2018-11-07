الشورى يعيد تشكيل لجانه ويوافق على مشروع نظام الجامعات

الرياض- واس

أعاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 3 ربيع الأول لعام 1440هـ .

وجاءت اللجان على النحو الآتي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية: 1- الدكتور علي بن محمد الشهراني رئيس اللجنة 2- الدكتور سليمان بن علي الفيفي نائب الرئيس, 3- الأستاذ جمال بن عبدالله المزين, 4- الدكتور سامي بن محمد زيدان, 5- الدكتور عبدالرحمن بن حسن با جودة, 6- الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى, 7- معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار, 8- الدكتور ناصح بن ناصح البقمي, 9- الدكتور واصل بن داود المذن.

ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كل من: 1- اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي رئيس اللجنة, 2- معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب نائب الرئيس, 3- الدكتور خالد بن منصور العقيل, 4- الدكتور سعدون بن سعد السعدون, 5- الدكتور سعيد بن قاسم المالكي, 6- الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان, 7- معالي المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب 8- الدكتور فهد بن حمود العنزي 9- الأستاذ ناصر بن عبداللطيف النعيم.ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب كل من: 1- الدكتورة مستوره بنت عبيد الشمري رئيس اللجنة 2- الدكتور غازي بن فيصل بن زقر نائب الرئيس 3- الدكتور/ احمد بن مهدي الشويخات 4 الدكتورة/ سلطانه بنت عبدالمصلح البديوي 5- الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي 6- الدكتور/ عبدالله بن سليمان البلوي 7- الدكتور/ عبدالله بن محمد الفوزان 8- الدكتور/ علي بن يحيى العريشي 9- الدكتورة/ فردوس بنت سعود الصالح 10- الدكتورة/ لطيفه بنت عثمان الشعلان لجنة الإدارة والموارد البشرية الرقم الاسم 1- الدكتور/ معدي بن محمد آل مذهب رئيس اللجنة 2- الدكتور/ مساعد بن عبدالله بن فريان نائب الرئيس 3- الدكتور/ إياس بن سمير الهاجري 4- الأستاذة/ جوهرة بنت ناصر اليامي 5- الدكتورة حمده بنت مقبول الجوفي 6 الدكتور عبدالرحمن بن احمد هيجان 7 الأستاذ محمد بن عبدالرحمن العجلان 8- الدكتور محمد بن مهدي الخنيزي 9- الدكتورة نورة بنت فرج المساعد 10- الدكتور هاني بن يوسف خاشقجي.

ولجنة الاقتصاد والطاقة كل من: 1- الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل رئيس اللجنة 2- الدكتورأحمد بن محمد الغامدي نائب الرئيس 3- الأستاذ جمال بن سداد الفاخري 4- الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الاحمدي 5- الدكتور/ سعيد بن عبدالله الشيخ 6- الشيخ عيسى بن عبدالله الغيث 7- الدكتور فهد بن خلف البادي 8- الدكتور فهد بن محمد بن جمعه 9- الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس 10- الدكتورة/ نورة بنت عبدالرحمن بن يوسف 11 الأستاذة/ نورة بنت فيصل الشعبان لجنة التعليم والبحث العلمي الرقم الاسم 1 الدكتور/ عبدالله بن محمد الجغيمان رئيس اللجنة 2 الدكتور/ عبدالله بن رفود السفياني نائب الرئيس 3- سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود 4 الدكتور خالد بن محمد السيف 5 معالي الدكتور سعد بن محمد الحريقي 6 الدكتور عبدالله بن حمود الحربي 7- الدكتور/ عبدالله بن علي المنيف 8- الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء 9- الدكتور محمد بن محمود الوكيل 10- الدكتور ناصر بن علي الموسى 11- معالي الدكتور/ نايف بن هشال الرومي لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الرقم الاسم 1 الأستاذ/ عبدالله بن محمد الناصر رئيس اللجنة 2 الدكتورة/ فوزية بنت محمد أبالخيل نائب الرئيس 3- الدكتور أحمد بن عبدالرزاق الغديان 4- الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 5- الدكتورة/ أسماء بنت صالح الزهراني 6- الدكتور أيوب بن منصور الجربوع 7- الدكتور عبيد بن سعد الشريف 8- الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني 9 الدكتور فايز بن عبدالله الشهري 10- الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش 11- الأستاذ محمد بن راشد الحميضي.

ولجنة الشؤون الخارجية كل من: 1 الدكتور صالح بن محمد الخثلان رئيس اللجنة 2 الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن الحليسي نائب الرئيس 3 الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس 4 الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين 5 المهندس محمد بن حامد النقادي 6 سمو الأمير محمد بن سعود آل سعود 7 الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان 8 الأستاذ محمد بن عبدالله العقلاء 9 الدكتور مشعل بن فهم السلمي 10 الدكتور/ وائل بن محمد الادريسي 11 الدكتور/ يوسف بن طراد السعدون اللجنة الصحية الرقم الاسم 1 الدكتور/ عبدالاله بن سيف الدين ساعاتي رئيس اللجنة 2 الدكتور/ عبدالله بن زبن العتيبي نائب الرئيس 3 الدكتور حسين بن ضيف الله المالكي 4 الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب 5 الدكتورة عاليه بنت محمد الدهلوي 6 الدكتور عدنان بن أحمد البار 7 المهندس علي بن عبدالله النعيم 8 الأستاذة فاطمة بنت فايز الشهري 9 معالي الدكتور محمد بن حمزة خشيم 10 الدكتورة نهاد بنت محمد الجشي.

واللجنة المالية: 1 معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي رئيس اللجنة 2 الأستاذ ابراهيم بن محمد المفلح نائب الرئيس 3 الدكتور ثامر بن سعد البراك 4 الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر 5 الأستاذ خالد بن عبدالله العبداللطيف 6 الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله أبو نيان 7 الأستاذ سعد بن صالح السبتي 8 الدكتور سلطان بن سعد القحطاني 9 الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد 10 الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ 11 الدكتور محمد بن سعيد القحطاني.

ولجنة الحج والاسكان والخدمات: 1 الدكتور طارق بن علي فدعق رئيس اللجنة 2 الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري نائب الرئيس 3 المهندس/ أحمد بن محمد الاسود 4 الدكتور أيمن بن صالح فاضل 5 الدكتور زكي بن عبدالرحيم محمود 6 الأستاذ عبدالعزيز بن سعود المتحمي 7 المهندس محمد بن مدني العلي 8 المهندس/ مفرح بن محمد الزهراني 9 المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.

ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية كل من: 1 الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس الجنة 2 الدكتورة نورة بن محمد المري نائب الرئيس 3 الدكتورة أحلام بنت محمد حكمي 4 الدكتور/ أحمد بن صالح السيف 5 الدكتورة/ إقبال بنت زين العابدين درندري 6 الدكتورة أمل بنت سلامه الشامان 7 الدكتورة جواهر بنت ظاهر العنزي 8 الدكتور حمد بن عايض آل فهاد 9 الدكتور زهير بن فهد الحارثي 10 الأستاذ عطا بن حمود السبيتي 11 الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط.ولجنة المياه والزراعة والبيئة: 1 الدكتور/ سعود بن ليلي الرويلي رئيس اللجنة 2 الأستاذة/ لينه بنت خالد آل معينا نائب الرئيس 3 الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الدايل 4 معالي الأستاذ أسامه بن عبدالعزيز الربيعه 5 الدكتور سالم بن مرزوق الحربي 6 الأستاذ/ صالح بن عبدالعزيز الحميدي 7 معالي المهندس عباس بن أحمد هادي 8 الدكتور/ عبدالله بن غدران السهيمي 9 الدكتورة/ لطيفه بنت أحمد البوعينين 10 الدكتور/ منصور بن سعد الكريديس.ولجنة الشؤون الأمنية: 1 اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري رئيس اللجنة 2 الدكتور عبدالله بن فخري أنصاري نائب الرئيس 3 الأستاذ/ خليفة بن أحمد الدوسري 4 اللواء طيار ركن/ عبدالله بن عبدالكريم السعدون, 5 الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي, 6 اللواء عبدالله بن غازي العلياني 7 اللواء عبدالهادي بن محمد العمري 8 اللواء علي بن فهد السبهان 9 اللواء ركن علي بن محمد التميمي 10 الدكتور فيصل بن حمود العماج 11 اللواء محسن بن ابراهيم شيعاني .

من جهة أخرى وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الجامعات.

وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

وقد وافق المجلس في قراره على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً؛ بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 /6/ 1414هـ، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام.

كما وافق على أن تستمر الدولة في تخصيص ميزانيات مستقلة للجامعات حسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرة الجامعات على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام.

ويتكون مشروع النظام من ست وستين مادة ، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الاسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها , وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.

فيما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.