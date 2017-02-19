(الشورى) يناقش تكثيف مشروعات الشباب والرياضة النسائية

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الرياض- البلاد

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة ،

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين , ومنها الرياضة للنساء. كما دعت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بتكثيف البرامج الرياضية والمجتمعية والبرامج والمشروعات للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق المملكة ومحافظاتها كافة .

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436 /1437هـ .

ومن أبرز توصيات اللجنة في تقريرها مطالبة معهد الإدارة العامة بالعمل على رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة, والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة .

وخلال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436 /1437هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعمل على رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي , ودراسة تنظيم الاعتكاف خصوصاً في العشر ألأخيرة من رمضان.