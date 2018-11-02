الشورى يناقش حماية صناديق الاستثمار العقارية من العوائد غير المضمونة

الرياض- البلاد

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 / 1438 هـ , ومن أبرزها تقديم قروض ملائمة للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويستمع مجلس الشورى بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438 / 1439 هـ كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/ 1439 هـ .

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1438 / 1439 هـ ، وتطالب اللجنة ضمن أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438 / 1439هـ ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

ويستهل المجلس جلسته العادية الحادية والستين من السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439هـ ,والتقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1438/ 1439هـ ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس، وقد طالبت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي جاء في 39 مادة، ويهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر بسبب تقديمهم للمعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع الجامعات، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439 هـ ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الثانية والستين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم سيخصص المجلس جزءاً من هذه الجلسة لتكوين لجان المجلس المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه وذلك لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس.

ثم يصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1438/ 1439 هـ ,كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1437/1438هـ كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438 هـ .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبد الله السفياني، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.