الشورى يوافق على تطبيق رسوم التأشيرات ويطالب بتنمية ثقافة احترام العمل المهني

الرياض- البلاد

عقد مجلس الشورى أمس الأربعاء جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي بعد الجلسة – أن المجلس شرع في مستهل جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة , بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .

وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ما رآه مجلس الوزراء بالموافقة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 20 /3 / 1438هـ , المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة , وكيفية تحصيل الرسوم , ومدة البقاء في المملكة , وذلك بعد تعديلهما .

كما وافق المجلس على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1 /1 / 1438هـ , قادمين للمرة الأولى ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض .

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل, وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني , وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات , وذلك عن طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1437 / 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .

وأكد المجلس على قراره السابق رقم (149/75) وتاريخ 19 /2 /1432هـ القاضي بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية , والرفع من مستوى جودتها وكفايتها , لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة .

وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1438هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437 / 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437 / 1438هـ و تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية الموقع في محافظة جدة بتاريخ 29 /8 / 1438هـ , الموافق 25 /5 / 2017م .

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية, الموقع في محافظة جدة بتاريخ 20 /9 / 1438هـ , الموافق 15 /6 / 2017م .

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي الاتفاقين تلاهما رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .