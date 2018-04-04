الشورى يوافق على تعديل مواد نظام الشركات

الرياض- البلاد

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 /1438هـ .

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي – عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الإسكان الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف أن المجلس قرر خلال الجلسة عدم الموافقة على إلغاء الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض مواد نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437هـ , وبعض مواد نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2 /1426هـ.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية , ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الإحفوري النظيف وإدارة الكربون الموقع في مدينة الرياض .