الشورى يوافق على مشروعي نظامين صحيين

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الرياض – البلاد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية , والمنشآت الصحية الخاصة . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية, ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية , وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط . كما وافق المجلس في قراره على التعديل الذي شمل عدد من مواد نظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4 /2 / 1426هـ . وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم (121/70) وتاريخ 25 /2 / 1437هـ , بشأن الموافقة على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها . وكانت اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة (نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. وقد أجرت اللجنة التعديلات المناسبة على الأنظمة الثلاثة ورأت في نفس الوقت أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقاً وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة . كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام التي أبدوها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس لشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436 /1437هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعـة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436 / 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان شملتا تسليم المطلوبين بين البلدين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي الاتفاقيتان تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة في مجال الدفاع الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ 25 /12 / 1437هـ الموافق 26 /9 / 2016م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية .