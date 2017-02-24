الشيخ الخزيم يجتمع بقيادات المسجد الحرام الأمنية
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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي
عقد معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم اجتماعاً مع عدد من القيادات الأمنية بالمسجد الحرام، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بالمسجد الحرام مشهور المنعمي، ومدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالرئاسة فيصل مدني . وناقش الاجتماع عددا من المحاور منها (تحديد وقت توجيه السلالم الكهرباء للنزول قبل صلاة الجمعة , عدم التوجيه بفتح وإغلاق مواقع داخل المسجد الحرام وساحاته إلا بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالرئاسة كإدارة المشاريع , وكل ما يستجد من أعمال) . وأثنى معالي الدكتور الخزيم على الدعم والمساندة من قبل القيادات الأمنية بالمسجد الحرام التي تحرص دائماً وأبداً على التعاون والتعاضد لإنجاح الخطط الموسمية والحولية بالمسجد الحرام وساحاته , ولا تتوانى في تقديم الملاحظات والمقترحات التي من شأنها أن تعالج بعض السلبيات أو المعوقات التي تواجههم في أداء مهامهم .
الوسوم:قيادات المسجد الحرام الأمنية
التصنيف: محليات
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