الشيخ السديس يزور (معرض محمد رسول الله)

المدينة المنورة – جازي الشريف

قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس بزيارة لمعرض محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المقام بجوار المسجد النبوي الشريف.

واطلع الشيخ السديس خلال جولته في أروقة المعرض، على محتوياته الذي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات التوضيحية عن المصطفى -عليه الصلاة والسلام- من حيث ولادته ونسبه الشريف وبعثته وسيرته العطرة وحكمته وسماحته وهجرته، كما يحتوى المعرض على مجسمات عن بناء المسجد النبوي الشريف، ومنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وحجراته ومجسم لجغرافية المدينة النبوية, بالإضافة إلى أفلام وثائقية تتحدث عن جوانب من حياته- صلى الله عليه وسلم- وعلاقته مع أهل بيته وعدد أبنائه وبناته وغزوات النبي القائد وأبرز صفاته في حزمه ولينه .

وفي ختام الزيارة، أثنى معاليه على جهود المنظمين لمعرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال استقبالهم للزائرين، داعيا للعمل على التطوير في الأعمال التي يقومون بها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في العناية بالمعارض والمتاحف؛ تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر ــــ حفظهم الله ـ

من جهة أخرى دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قاعة الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين – رحمه الله – بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب.