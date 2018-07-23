الشيخ السديس يلتقي قائد قوة المسجد الحرام

مكة المكرمة -احمد الأحمدي
بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس مع قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء عبدالله العصيمي الاستعدادات والخطط الميدانية لموسم حج هذا العام 1439 ه والسبل الكفيلة بخدمة ضيوف وقاصدي بيت الله الحرام .
كما استعرض الرئيس العام واللواء العصيمي أوجه التعاون المشترك خلال موسم الحج لتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لضيوف الرحمن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام .