الشيخ المنيع في الجامعة الإسلامية: تعزيز صورة الإسلام الوسطي المعتدل في أذهان الناس

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المدينة المنورة -جازي الشريف

استقبل معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع في مكتبه بالجامعة . وقد هنأ فضيلة الشيخ المنيع معالي مدير الجامعة على الثقة الملكية بتعيينه مديراً للجامعة الإسلامية مشيداً بإمكاناته الإدارية لإنجاح هذه المؤسسة التعليمية المباركة ومسيرتها العطرة في خدمة أبناء المسلمين .

وتطرق فضيلته لمبادئ الدين الإسلامي من وسطية واعتدال ودورهما في نشر الإسلام معتبراً أن الجامعة الإسلامية هي خير من يقوم على تحقيق هذه المبادئ، فرسالة الجامعة تحمل بُعداً إسلامياً وعالمياً مما يجعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين جامعات العالم الإسلامي.

ولعل من أهم الأمور التي يجب أن يتم العمل عليها هي تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ، فالإسلام دين رحمة، وبعيد عن الغلو والتشدد مع ضرورة القضاء على التفرقة الطائفية وتصحيح نظرة الغرب إلى الإسلام والمسلمين.

وأكد فضيلته على مسؤولية الجامعة تجاه طلابها ليكونوا خير سفراء لهذه الدولة المباركة في تعزيز صورة الإسلام الوسطي المعتدل في أذهان الناس.

من جهته أكد معالي مدير الجامعة الدكتور المرزوقي على أهمية ترجمة مبادئ الإسلام السمحة إلى برامج عملية عبر العديد من الندوات والدورات والدروس العلمية في الجامعة.

هذا وقد تبادل معالي عضو هيئة كبار العلماء مع معالي مدير الجامعة العديد من الاقتراحات في إمكانية إنشاء مركز لتطوير الاقتصاد الإسلامي واقتراح إنشاء قسم للإفتاء أو إعطاء دبلوم في هذا المجال واقتراح محاضرتين عن الوسطية في الإسلام والمصرفية الإسلامية.

يذكر أن فضيلة الشيخ المنيع قد أهدى ما يقارب خمسين نسخة من كتابه ” في الاقتصاد الإسلامي ” إلى المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية.