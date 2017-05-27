الشيخ: جالكا وقع للفيحاء أثناء تفاوضه معنا… ولم تصلنا عروض لكادش

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الدمام- البلاد

كشف محمد الشيخ، المستشار الإعلامي للاتفاق، أن ناديه، كان قد وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع المدرب الروماني قسطنطين جالكا، قبل أن يوقع مع الفيحاء، ضيف دوري جميل الجديد. وقال الشيخ: إدارة الاتفاق، كانت تسير بشكل جيد في التعاقد مع المدرب الروماني جالكا، قبل أن يتدخل نادي الفيحاء. وأوضح: تواصلنا مع رئيس نادي الفيحاء سعود الشلهوب، وأكَّد لنا أنهم سينسحبون من الصفقة، إلا أننا تفاجأنا بعدها بمطالبات من جالكا، لم نتفق عليها قبل دخول الفيحاء في المفاوضات، منها زيادة المكافآت بنسبة 400%. وتابع: فضَّلنا الانسحاب من صفقة جالكا؛ لأننا رفضا أن نزيد مبلغ التعاقد ريالًا واحدًا، وسيتم التعاقد مع جهاز فني جديد، مطلع الأسبوع المقبل، لقيادة الفريق، في الموسم الجديد. في سياق آخر، نفى الشيخ، وصول أي عروض رسمية، من جانب نادي الأهلي، للتعاقد مع ظهير أيسر الفريق حسن كادش، مشددًا على أن كل ما يدور في الإعلام مجرد “كلام.