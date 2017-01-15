الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يصلان جدة لتقديم واجب العزاء في الأمير محمد الفيصل – رحمه الله

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وصل إلى جدة مساء اليوم , الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة.

والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الاولمبية القطرية.

لتقديم واجب العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ .

وكان في استقبالهما بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية .