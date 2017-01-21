الشيخ علي حسين علي رضا يوجه كلمة لعملاء مازدا عبر (البلاد ديجتال): شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة تكشف عنCX9 الجديدة كليا

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جدة ــ أحمد شرف الدين

اطلقت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة الوكلاء الحصريين لسيارات مازدا بالمملكة الجيل الجديد من مازدا CX9 2017 الجديدة كليا خلال مؤتمر صحفي حضره كبار المدراء التنفيذيين لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة يتقدمهم الشيخ امين ابو الحسن الرئيس التنفيذي والقنصل العام الياباني بجدة بمشاركة ممثلي الاعلام والصحافة في المملكة العربية السعودية وممثلين عن شركة مازدا العالمية

حيث تم الكشف عن هذا الطراز الذي خطف الاضواء بعد اعادة انتاجه بجيل جديد بالكامل غني بالابتكارات العلمية والتقنيات الحديثة المتعدّدة التي تم استخدامها في انتاج هذا الجيل الجديد … خلال تحدّثه في المؤتمر الصحفي قال الشيخ علي حسين علي رضا ، المدير التنفيذي :” لطالما اهتمّت علامة مازدا بعملائها

وابتكرت سيارات تتميّز بكونها مقبولة سعراً وممتعة دون المساومة أبداً على المثاليات. وبالتالي فإنCX9 تمثّل تطوّراً جديداً مما سيسهم في بث الحماس بين أوساط عملائنا ويجعلهم متميّزين بالفعل.”…

مضيفا:” امتعتنا مازدا في الاعوام الماضية بطرازات مثالية ، اما طراز CX9 الجديد فسيغير مفهوم السيارات العائلية من فئة كروس اوفر ، وسوف يلاحظ العملاء أن الطراز الجديد سيتمتّع بقوّة إضافية بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة مقارنة بمنافساتها ضمن هذه الفئة وبسعر لايقبل المنافسة … تتميّز CX9 الجديدة ايضا من خلال تصميمها وأناقتها ومظهرها القوي، وهي المركبة العائلية الوحيدة ضمن سوق الفئة كروس اوفر متعددة الاستعمالات .

ويُعدّ التصميم مزيجاً عصرياً يجمع بين الأناقة الرياضية مع الخطوط الحادّة والناعمة للجسم والأشكال المتناقضة المنسابة بسلاسة …قامت شركة مازدا بتعزيز سلسلة محركاتSKYACTIV-G وفي مقدمتها المحرك طراز SKYACTIV-G 2.5T… سلسلة محركات SKYACTIV تهدف إلى تقديم مزيج من الاقتصادية المميزة في استهلاك الوقود مع الأداء الديناميكي الممتاز للاستخدام اليومي . فلسفة مازدا للتطوير تشمل تقديم هذا التمازج العصري المتطور بين جميع خطوط المركبات …المحرك الذي تم انتاجه لطراز CX9 الجديد SKYACTIV-G 2.5T يعتبر أول محرك مع شاحن توربيني في هذه السلسلة فهو يقدم اقتصادية استثنائية في استهلاك الوقود ضمن المعايير العالمية المطلوبة، ، واستجابة ممتازة دون تأخير للشاحن التوربيني ، وتسارع قوي على المدى القصير والمتوسط مع أقصى عزم دوران يبلغ 310 قدم/رطل … مازدا ستواصل تقديم لكافة عملائها متعة القيادة والأداء البيئي المميز من خلال محركاتها SKYACTIV التي تهدف إلى تحقيق عملية الاحتراق المثالية. وتأمل الشركة إثراء حياة الناس ولان تصبح العلامة التجارية التي تحتفظ بعلاقة عاطفية مع العملاء .

CX-9 الجديدة كليا هي ذروة الجيل الجديد من مجموعة سيارات مازدا

طراز مازدا CX-9 كروس اوفر الجديد بالكامل المتوسط الحجم بثلاث صفوف من المقاعد ذي الدفع الرباعي ، والذي أعيد تصميمه بالكامل ليجسد روح – كودو الخاصة بلغة تصميم الحركة مع دمج احدث تقنيات SKYACTIV الخاصة بالمفهوم الجديد لسيارات مازدا . من هنا ، التصميم الجديد لطراز CX-9 جعله اخف وزنا ، مجهزا بالكثير من تقنيات القيادة المميزة التي تتوفر في طرازات مازدا من الفئات الاعلى ، بالإضافة الى مجموعة مميزة من انظمة القيادة التي تجعل من هذا الطراز يتربع على قمة مجموعة طرازات الجيل الجديد من مازدا …يقول ماساشي اوستوكا مدير برنامج مازدا CX-9 :” لقد تم تصميم طراز CX-9 الجديد بالكامل لعملاء العصر الحديث ، وكان هدفنا من انتاج الطراز الجديد بالكامل هو تصميم مركبة ، بالإضافة إلى قدرته على تلبية الاحتياجات العملية للاسرة ، ان يتيح للعملاء أيضا التعبير عن تفردهم وتعزيز مختلف جوانب حياتهم. من خلال الوصول الى تصميم “كروس اوفر” هذا نكون قد حققنا القدرة على تلبية احتياجات الأسرة والمتطلبات الفردية ، فقد جمعنا سيارة جديدة تحمل قيمة مازدا الفريدة الى هذه الفئة ، تماما كما فعلنا مع طراز CX-9 الأصلي.”…تركيز الهدف من التصميم الجديد البناء على الاحساس الحالي القوى بحياة مفعمة بفلسفة كودوKUDO والانطلاق الى الامام لتنفيذ تصميم أكثر فخامة . نتيجة لذلك ظهرت الابعاد الجريئة المائلة ، والديناميكية المعززة في الشكل الخارجي للسيارة مما يعزز جرأة وهيبة هذا الطراز . اما من الداخل فيتميز هذا الطراز بأشكال تم اعدادها بدقة لتعكس من الداخل جوا من التطور والفخامة الذي يدغدغ الحواس…تم تجهيز طراز CX-9 الجديد بالكامل بمحرك من نوع سكاي اكتف جي 205 تي SKYACTIV-G 2.5 ، وهو محرك تم تطويره مؤخرا بسعة 2.5 لتر مع حقن مباشر للوقود وشاحن توربني ، وقد تم تصميم هذا المحرك لينتج عزم الدوران مقارنة مع محرك V8 بسعة 4.0 لتر ، وفي نفس الوقت يتيح لهذا الطراز تحقيق أفضل اقتصادية في استهلاك الوقود في فئتها . اما نظام القيادة النشط للسير المستمر بالعجلات الاربع i-ACTIV AWD فهو يستخدم تقنية التوقع المسبق للتكيف مع سطح الطريق وتوفير الاستقرار في مختلف انواع الطرق . التحسينات التي تم ادخالها على هذا الطراز من خلال استعمال تقنية SKYACTIV للجسم وتقنية SKYACTIV للهيكل ، ساهمت في تعزيز الاداء الرياضي المميز لطراز CX-9 والذي من المتوقع ان يحقق افضل أداء في فئته فيما يتعلق بعوامل السلامة والأمان . كان هدفنا توفير سيارة للمستهلكين تتميز باقتصادية كبيرة في استهلاك الوقود مع اداء ممتع من كافة النواحي ، وصولاً إلى صوت المحرك الذي تم ضبطه بدقة…أخيراً تؤكد مازدا من خلال اطلاقها طراز CX-9 الجديد أن يكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات عملاء اليوم . مساحة المقصورة المصممة بذكاء توفر راحة كبيرة للركاب في الصف الثاني من المقاعد ، وسهولة الوصول إلى الصف الثالث ، مع توفيرعدد كبير من مساحات التخزين الموزعة بصورة جيدة ، بالاضافة الى صندوق امتعة مرن . كما تم تجهيز السيارة بنظام مازدا كونكت MAZDA CONNECT ، وهو عبارة عن مجموعة تقنيات في مجال المعلومات والترفيه يوفر الكثير من الوظائف من خلال الربط بالهاتف الذكي ، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام . ومن خلال تجهيز السيارة بنظام i-ACTIVSENSE اصبح هذا الطراز يتمتع بقدرات واسعة لم تكن متوفرة من قبل ، حيث يتيح هذا النظام ميزات أمان متطورة سوف تساعد العملاء على التمتع برحلات عائلية في السيارة مع راحة البال.