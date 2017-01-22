الصالح وتاكو يبحثان في تايلاند تجهيزات إقامة الأخضر

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الرياض – البلاد

عقد مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم زكي الصالح، ومساعد المدير الفني للمنتخب السيد تاكو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد التايلاندي لكرة القدم،

وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الخاصة بالمنتخب طيلة فترة إقامته في العاصمة التايلاندية ” بانكوك “، استعداداً لمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب تايلاند، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م

كما تم تحديد مواعيد الاجتماع الفني و المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للمنتخب، وتحديد المدرجات الخاصة لجماهير الأخضر ، كما تم زيارة ملعب المباراة، و ملعب التدريب، وتفقد مقر إقامة المنتخب في العاصمة التايلاندية ” بانكوك “.