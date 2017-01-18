الصالح يجهز ترتيبات معسكر الأخضر في بانكوك

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الرياض- فهد السليم

غادر مدير المنتخب الأول لكرة القدم زكي الصالح، ومساعد المدير الفني للمنتخب السيد تاكو مساء أمس إلى العاصمة التايلاندية ” بانكوك “، للوقوف على كامل التجهيزات الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني،

استعداداً لمواجهته القادمة أمام منتخب تايلاند في الثالث و العشرين من شهر مارس، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

حيث سيقيم المنتخب الوطني معسكراً إعداديا في العاصمة التايلاندية، انطلاقاً من الثامن عشر من شهر مارس.