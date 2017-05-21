الصحافة الأميركية تبرز الترحيب الحار لترامب بالمملكة

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واشنطن ــ وكالات

لفت الترحيب الحار الذي حظي به الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمملكة أنظار الصحف الامريكية.

واهتمت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية باستعراض الاستقبال التاريخي الذي وجده ترامب لحظة وصوله الرياض، ونقلت الصحيفة ملامح من استعدادات المملكة سيما مدينة الرياض ترحيبا بقدوم ترامب من لوحات ضخمة وأعلام تحمل صورتي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز و”ترامب”، والعلمين السعودي والأمريكي.

وعدت الصحيفة، أن الاستقبال الحار من قبل المملكة للرئيس الأمريكي يكسر موجة الأخبار السيئة التي يلاقيها “ترامب” في الولايات المتحدة والتي لاحقته حتى مع إقلاع طائرته الرئاسية، مع تصدر تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيق في علاقات مستشاري “ترامب” بروسيا، عناوين الأخبار هناك.

وكان الرئيس ترامب قد وصل الرياض صباح امس “السبت” وكان في استقباله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.