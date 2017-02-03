(الصحة):لا رابط بين اللقاحات ومتلازمة الموت المفاجئ للرضع

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أكدت وزارة الصحة سلامة اللقاحات والتطعيمات التي وفرتها وأنها مهمة جدًا لصحة الأطفال والكبار، نافية ما تم تداوله عن أضرار هذه اللقاحات.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس : إن التطعيمات واللقاحات تعد أمرًا مهمًا غيّر شكل الممارسة الطبية والصحة العامة بشكل جذري ، وأن اللقاح المستخدم للتطعيم آمن وفعال ويعطي حماية طويلة الأمد حيث تم اعتماده واستخدامه عالميًا منذ أكثر من 40 سنة ، كما أنه معتمد من منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية ولجنة مواصفات الشراء الموحد للأدوية والتطعيمات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبينت أن الأمراض المعدية والمستهدفة بالتحصين مثل شلل الأطفال والحصبة ستعود لو توقفت برامج التحصين رغم أمية النظافة الشخصية فالجراثيم المسببة لهذه الأمراض قادرة على التسبب بالمرض بغض النظر عن مستوى النظافة ، مؤكدةً أن هذه اللقاحات آمنة ، والآثار الجانبية للقاحات إن وجدت في بسيطة ومؤقتة والآثار الجانبية الشديدة للقاحات نادرة جداً وتخضع لرقابة صارمة محلياً ودوليًا.

وأشارت الصحة إلى أنه لا يوجد أي رابط بين اللقاحات وبين متلازمة الموت المفاجئ للرضع، فالمتلازمة تحدث في الرضع سواءً تلقوا اللقاحات أم لم يتلقوها وأن احتمال الوفاة من الأمراض المعدية المستهدفة بالتحصين هو أكثر بكثير من الوفيات الناجمة عن متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

وأضافت الوزارة : إنه رغم الانخفاض الائل في الإصابة بالأمراض المعدية المستدفة بالتحصين فإن البكتيريا والفيروسات المسببة لا لا تزال موجودة في عدد من الدول ، ومع سولة السفر والتنقل فإن عودة ذه الأمراض وارد إذا انخفض الالتزام باللقاحات.

وأكدت أن الدراسات أثبتت أن اللقاحات لا تضعف جاز المناعة ، لاسيما وأن أجسامنا تتعرض يومياً لمئات المواد والمركبات المثيرة لجاز المناعة كما أن أجسامنا تتعايش مع أعداد ائلة من البكتيريا بشكل مستمر، وتحفيز جاز المناعة باللقاحات لا يمثل أي زيادة تذكر على ذلك.