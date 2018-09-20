الصحة: السجن والغرامة للأطباء المزيفين

جدة – وليد الفهمي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة عن أن عقوبة الأشخاص الخمسة الذين انتحلوا صفة أطباء، طبقا للقانون مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال.

وكان هؤلاء الأشخاص قد تم ضبطهم بالتعاون مع شرطة محافظة جدة، إذ كانوا يديرون عيادة أسنان في كيلو 14 من طريق مكة جنوب شرق المحافظة، في أحد المنازل الشعبية، بمخالفة صارخة للاشتراطات الصحية اللازمة، وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، بشأن وجود بعض الأفراد الممتهين للمجال الصحي في منزل شعبي كانوا يستقبلون فيه بعض المراجعين، بما يخالف نظام مزاولة المهن الصحية.

وقد ألمح المصدر المطلع لـ”البلاد” إلى أن ملف القضية تم إحالته بعد التحقيقات الأولية إلى النيابة العامة بجدة، وذلك نظرًا لأن ما قاموا به يعد من الجرائم الجنائية، والجهة المخولة بتحديد التهم ضد المتهمين هي النيابة العامة، وفقاً لما نصت عليه مواد مخالفة المهن في القانون، والتي حددت عقوبة تلك المخالفات بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على100 ألف ريال.

وأشار المصدر المسؤول لـ”البلاد” إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية، حدد 6 مخالفات توجب السجن والغرامة المالية تتمثل في الآتي: مزاولة المهن الصحية بدون ترخيص، تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة المهن الصحية ، انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، وجود آلات أو معدات معه تستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بذلك ، المتاجرة بالأعضاء البشرية أو زراعة عضو بشري حصل عليه عن طريق المتاجرة، استعمال وسيلة من وسائل الدعاية؛ لحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة ، الامتناع عن علاج مريض ما دون سبب مقبول.