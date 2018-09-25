الصحة العالمية: الكحولأ كبر أسباب الوفاة 

واشنطن ــ وكالات

توصل متخصصون من منظمة الصحة العالمية الى استنتاج، ان شرب الكحول هو السبب الرئيسي للوفاة في العالم. وتشير المنظمة، ان واحدة من بين عشرين حالة وفاة في العالم سنويا مرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو الأمراض الناجمة عن تعاطي الكحول، وثلاثة ارباع جميع الوفيات تحدث عند الرجال.

ووفقا للخبراء، اكثر البلاد استهلاكا للمشروبات الكحولية هي أوروبا، وفي الوقت نفسه، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن استهلاك روسيا ومولدوفا وروسيا البيضاء للكحول أخذ في الانخفاض.

وفي وقت سابق، وجد علماء من المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا ووزارة الصحة، أن تعاطي الكحول هو السبب الرئيسي وراء وفاة الرجال في روسيا وأوروبا الشرقية في وقت ابكر وفي كثير من الأحيان أكثر من النساء.

وأظهر بحث سابق، ان المراهقين الذين يتناولون المشروبات يزيدون من مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية والبدانة في النسل. ووجدت الدراسة أن الكحول يعطل وظائف المخ في الأجيال القادمة عن طريق تغيير مفتاح الجينات المتعددة على نحو متقطع، مما يجعلها أكثر عرضة للاكتئاب والقلق والسمنة.