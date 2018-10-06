الصحة الكويتية تستضيف اجتماعًا خليجيًا لمتابعة تنفيذ اللوائح الدولية

تستضيف دولة الكويت غداً الأحد الاجتماع المشترك الرابع لفريق العمل المختص من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة تنفيذ إجراءات اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن الاجتماع سينعقد برعاية وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح وبحضور وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى جانب قيادات ومسؤولين من وزارات الصحة الخليجية.

وأوضح البدر أن الاجتماع سيتابع تنفيذ توصيات مهمة مرتبطة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية المعنية بتعزيز الامن الصحي العالمي إضافة إلى دراسة نظام الإنذار المبكر ووضع الإطار العام لخطة الاستجابة السريعة لطوارئ الصحة العامة.

وفيما يتعلق بالإنذار المبكر ذكر البدر أنه مشابه لنظام الترصد المعتمد من منظمة الصحة العالمية الذي يخطر الجهات المعنية بوجود خطر مهدد للصحة العامة بحيث تتم مباشرة التحقق من مدى خطورة الحدث وبالتالي الاستجابة السريعة له عبر اتخاذ الاجراءات الملائمة في الوقت المناسب دون تأخير.

وأشار في هذا السياق إلى إعداد وزارة الصحة السعودية مركزا خليجيا معنيا بإدارة حالات الطوارئ ونظام الإنذار المبكر ، مضيفا أن ممثلها سيعرض خلال اجتماع الغد المستجدات بهذا الشأن.