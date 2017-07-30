الصحة تؤكد انفراد (البلاد )..إلزام الأطباء بالاسم العلمي للدواء في الوصفة الطبية

جدة – وليد الفهمي

أكدت وزارة الصحة على انفراد “البلاد” بعنوان ” إلزام المستشفيات بكتابة الاسم العلمي للدواء بدلاً من التجاري ، والذي كشفت فيه (البلاد) ان وزارة الصحة بدأت في منع كتابة أسماء الأدوية بالوصفات الطبية للمرضى بالأسماء التجارية والزام الاطباء وغيرهم بكتابتها بالاسم العلمي للأدوية؛ وذلك استناداً إلى قرار وزير الصحة القاضي بكتابة الأدوية بالأسماء العلمية لكل دواء.

وتفصيلاً أصدرت وزارة الصحة قراراً ينص أن على الطبيب الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، واستثنى القرار الذي اعتمده معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري . واكد الصحة ان هذا القرار استمرارا لجهود الصحة وانطلاقا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض وتماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.

وبينت الوزارة انها بصدد إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجار فقط مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية .

ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937 مع التاكيد على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.

واشارت الصحة في بيانها انه أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص ، حيث يأتي هذا القرار تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى .

مرتبط