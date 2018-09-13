محليات

الصحة تبدأ العمل بنظام التراخيص الفورية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time1 / محرم / 1440 هـ      13 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت الصحة أنها أتمت وبالتعاون مع لجنة تحسين أداء القطاع الخاص “تيسيير” ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني منح التراخيص الصحية الفورية إلكترونياً لعدد 12 نشاطاَ صحياَ والتي تم تصنيفها من ضمن الأنشطة الأقل خطورة ممثلة بأنشطة المراكز الصحية المساندة بالإضافة إلى تراخيص أنشطة المنشآت الصيدلانية عبر بوابة الخدمات الصحية “صحة” http://seha.sa ، وذلك بهدف تبسيط إجراءات تأسيس هذه الأعمال وسرعة مزاولة الأنشطة

وإستمراراً لنهج الصحة في أتمتة وإعادة هندسة إجراءات البدء بالنشاط الصحي، وحرصاً منها على تطوير المنشآت الصحية الخاصة كجزء من منظومة القطاع الصحي،

تجدر الإشارة أن الصحة وفي ذات السياق أبرمت مؤخراً إتفاقية ثنائية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بهدف إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم خدمتي تراخيص المنشآت و تراخيص الممارسين الصحيين من خلال “صحة” http://seha.sa وذلك رغبةً في تسهيل بدء النشاط التجاري الصحي و دعماً لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتخفيف الأعباء المالية لرواد الأعمال، وتشجيعها على الإستفادة من الخدمات الإلكترونية الميسرة وإصدار التراخيص بشكل فوري.

ibrahim

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