الأخيرة

«الصحة» تحذر الحجاج من أطعمة الباعة المتجولين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / ذو الحجة / 1439 هـ      22 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث

داعية الجميع إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين , وضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والمطهرات المخصصة لذلك قبل إعداد وتجهيز وتناول الطعام والتأكد من صلاحية المعلبات والوجبات المغلفة قبل تناولها تجنباً للإصابة بالتسمم الغذائي.

وحثت الوزارة ضيوف الرحمن على ضرورة غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها , وتناول الطعام بعد طهيه مباشرة أو حفظه في الثلاجة بدرجة برودة مناسبة , وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد إعداده , راجية الصحة والسلامة للجميع.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *