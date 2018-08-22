«الصحة» تحذر الحجاج من أطعمة الباعة المتجولين

حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث

داعية الجميع إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين , وضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والمطهرات المخصصة لذلك قبل إعداد وتجهيز وتناول الطعام والتأكد من صلاحية المعلبات والوجبات المغلفة قبل تناولها تجنباً للإصابة بالتسمم الغذائي.

وحثت الوزارة ضيوف الرحمن على ضرورة غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها , وتناول الطعام بعد طهيه مباشرة أو حفظه في الثلاجة بدرجة برودة مناسبة , وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد إعداده , راجية الصحة والسلامة للجميع.