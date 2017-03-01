“الصحة” تحذر من الأعراض الناتجة عن قلة النوم

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حذرت وزارة الصحة من الأعراض الناتجة عن قلة النوم ومنها زيادة الوزن واحتمال الإصابة بالسكري ( النوع الثاني), إضافة إلى ارتفاع ضعط الدم واضطرابات المزاج .

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر إنفوجرافيك توعوي يتضمن تعريفاً

بعدد ساعات النوم اليومية التي يحتاجها الإنسان عبر مراحل العمر بدءً من حديثي الولادة

وحتى كبار السن, مبينة أن (النوم )يُعرف بأنّه حالة طبيعيّة تساعد عضلات الجسم على الاسترخاء

إذ تقلّ أثنائه الحركات الإراديّة، والشعور بالمحيط، ويعد نوعاً من أنواع تغيّر الوعي وليس فقدانه

وهو ظاهرة طبيعيّة تتم بشكل دوري لتنشيط الدماغ، والعمليات الحيويّة التي تحدث في جسم الإنسان.

وتواصل وزارة الصحة, تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عبر مجموعة (انفوجرافيك)

تنشرها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

تتضمن نصائح طبية وإرشادات توعوية صحية عن مختلف الأمراض

وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، وذلك في إطار جهود الصحة لاستثمار الإمكانات المتاحة كافة

وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، بما يسهم إيجابًا في رفع الوعي الصحي

وتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع.