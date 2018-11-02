“الصحة” تحصد جائزة “Creative Floor” العالمية عن حملتها التوعوية ضد التدخين

حصدت “الصحة” وللعام الثاني على التوالي جائزة “Creative Floor” عن حملتها التوعوية ضد التدخين #ساعدنا_نساعدك بفيلم “لحظاتك الجميلة تحترق”.

وتعد جائزة “Creative Floor” إحدى الجوائز العالمية الرائدة في تكريم الأعمال المميزة من ناحية الإبداع في الفكرة والإخراج، التي يتنافس فيها نخبة المختصين في صناعة الأفلام الدعائية المبتكرة.

وتميز فلم “الصحة” الفائز بالجائزة بجوانب متعددة، حيث لم يتطرق إلى أضرار التدخين المتوقع طرحها بل أخذ الطابع الاجتماعي، والزاوية الصغيرة للأسرة، وأنطلق منها بجانب ابداعي مستخدماً أسلوب الصدمة العاطفية.

يذكر أن “الصحة” قد نالت 7 جوائز عالمية عن حملاتها التوعوية المختلفة خلال العامين الماضيين.

وتأتي هذه الأنشطة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المراضة.

وتتماشى هذه الخطوات مع أهداف الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 ، حيث تعمل على تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدماً من خلال خفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين ورفع نسبة الكشف المبكر للأمراض وإزالة الأمراض المعدية، حيث يرتبط هذا الهدف ببرنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.