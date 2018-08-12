«الصحة» تخصص موقعا إلكترونيا بعدة لغات لإرشاد الحجاج

خصصت وزارة الصحة موقعًا الكترونيًا للحج يضم عددًا من النصائح التوعوية التي يحتاجها الحاج بعدة لغات على الرابط : https://www.moh.gov.sa/Hajj/Pages/default.aspx .

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن ، حيث تقدم مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية ضمن حملتها التوعوية ” حج بصحة ” ، حيث ركزت اهتمامها على أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج، ومنها حالات ضربات الشمس والتسمم الغذائي.

وصممت الصحة رسائل التوعوية في موقعها الإلكتروني ، متضمنة أنواع اللقاحات المطلوبة قبل الحج ، وإرشادت أثناء الحج ، وتعليمات لمرضى الأمراض المزمنة وكيفية التعامل معها بالحج ، وللمرأة والطفل .

كما تقدم الصحة رسومات مبسطة ، ورسائل قصيرة بعدة لغات تشمل نصائح وإرشادات للحجاج تدعوهم للعمل بها تجنباً لحالات التسمم الغذائي وضربات الشمس.

يذكر أن “الصحة” أطلقت حملة بعنوان ” حج بصحة ” على تويتر، قدمت من خلالها الكثير من الرسائل التوعوية والصحية.