الصحة تدشن(صحتك تهمنا) والبداية 200 موظف في إمارة مكة

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جدة – إبراهيم المدني

دشنت الشئون الصحية في جدة أمس المبادرة التوعوية والتثقيفية “صحتك تهمنا” التي اطلقتها ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي وتحت شعار (كيف نكون قدوة؟) وبدأتها بالكشف على نحو 200 موظف في أمارة منطقة مكة المكرمة في مقر مكتب أمير منطقة مكة المكرمة في جدة .

ويأتي تنفيذ البرنامج مشاركة من الشئون الصحية في جدة في مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” الذي اطلقه مستشار خادم الحرمين أميرم نطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وقالت الدكتورة منا شمس مدير التوعية الصحية بصحة جدة “إن فريق العمل في الحملة كان قد نفذ البرنامج في اليومين الماضيين بمبنى مديرية الشؤون الصحية واستفاد منه أكثر من 300 موظف من منسوبي صحة جدة”.

واضافت ” الحملة حققت الكثير من الأهداف التي تطمح صحة جدة إلى تحقيقها والتي من أهمها إيجاد القدوة في بيئة العمل للموظف من خلال اهتمام مقر عمله بصحته وجعله أنموذجاً وقدوة لأسرته في المنزل ومجتمعه المحيط به بالإضافة إلى تحقيق هدف توفير الرعاية الصحية المستمرة وخلق ثقافة المتابعة الصحية الدائمة لدى الفرد مما ينعكس على مستوى الرعاية الصحية والوعي الصحي”.

وأكدت مدير التوعية الصحية بصحة جدة “أن الحملة كشفت للمستفيدين عن إصابتهم ببعض الأمراض مثل السمنة والسكر وغيرها دون أن يكون لديهم علم بذلك في السابق”.