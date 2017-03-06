الصحة ترفع السن القانونية لأطبائها

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جدة – وليد الفهمي

رفعت وزارة الصحة سقف عقود الأطباء غير السعوديين من الاستشاريين والأطباء المختصين إلى 15 عاماً . كما فوضت الوزارة في اجتماع عقد بين وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية ووكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية بتمديد خدمات من بلغ السن القانونية (63 ) عاماً إلى (65 ) عاماً .

ونص تعميم – تحتفظ البلاد بنسخة منه – بأن وزير الصحة أو من ينوب عنه هو صاحب الصلاحية بتلك الإجراءات، مؤكداً على مطابقة المعلومات للمتعاقدين مع وزارة الخدمة المدنية قبيل التعاقد .

كما أشار التعميم بأن يكون تجديد عقود الأطباء من ذوي الأداء المتميز وفقاً لتقارير الأداء الوظيفي .

يذكر أن التعاقد لمن بلغت خدماتهم أكثر من 10 أعوام .