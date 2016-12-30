الصحة تصرف بدل التميز لمنسوبيها عن 6 سنوات

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الرياض – البلاد

اعتمد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صرف بدل التميز لـ 21300 ممارس صحي سعودي، ممن لم يتم الصرف لهم من منسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة، بما فيهم العاملون على برنامج التشغيل الذاتي.

وأكدت الصحة أنها عاودت صرف بدل التميز للممارسين الصحيين السعوديين، الذين لم يتم الصرف لهم للأعوام ( 1433هـ – 1434 – 1435 ) وماقبله، وذلك للفترة من 25 /12 / 1431هـ حتى نهاية 9 /3 / 1436هـ .

وأوضحت الصحة، أن بدل التميز يمنح للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية ” فئة الأطباء – فئة أطباء الأسنان – فئة صيادلة – فئة الأخصائي غير طبيب – فئة الكوادر الطبية المساعدة ” ودرجاتهم الوظيفية، وفئة الأطباء ” استشاري – طبيب نائب – مقيم ” ، فئة أطباء الأسنان ” استشاري – طبيب نائب – عام ” ، وفئة الصيدلة ” استشاري – صيدلي أول – صيدلي ” ، وفئة الأخصائى غير طبيب ” استشاري – أخصائي أول – أخصائي ” ، وفئة الكوادر الطبية المساعدة ” تقني – فني – مساعد صحي “.