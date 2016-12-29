الصحة تفتح مستشفياتها وخدماتها للتأمين الطبي

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جدة – البلاد

وقَّعت وزارة الصحة عقدًا شاملًا مع إحدى أكبر شركات التأمين الطبي، لإدراج مرافقها الصحية ضمن قوائم المرافق التي يغطيها التأمين، ويمكن للمؤمَّن عليه العلاج فيها.

وتتيح امتيازات العقد المبرم لكل من يملك بطاقة تأمين الاستفادة من الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، على أن تحصل الوزارة لاحقا على التكاليف.

وتعمل الوزارة على التوقيع مع جميع شركات التأمين لإدراج كل مرافقها الصحية، ضمن القوائم التي يغطيها التأمين، والتي تتضمن المدن الطبية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمختبرات الطبية التابعة للوزارة.