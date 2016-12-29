العدد 21798 29 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الصحة تفتح مستشفياتها وخدماتها للتأمين الطبي

0 تعليق 81 مشاهدة
الصحة تفتح مستشفياتها وخدماتها للتأمين الطبي
شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

وقَّعت وزارة الصحة عقدًا شاملًا مع إحدى أكبر شركات التأمين الطبي، لإدراج مرافقها الصحية ضمن قوائم المرافق التي يغطيها التأمين، ويمكن للمؤمَّن عليه العلاج فيها.

وتتيح امتيازات العقد المبرم لكل من يملك بطاقة تأمين الاستفادة من الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، على أن تحصل الوزارة لاحقا على التكاليف.

وتعمل الوزارة على التوقيع مع جميع شركات التأمين لإدراج كل مرافقها الصحية، ضمن القوائم التي يغطيها التأمين، والتي تتضمن المدن الطبية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمختبرات الطبية التابعة للوزارة.

الوسوم:,

التصنيف: الأولى

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق