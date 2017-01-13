الصحة توقع اتفاقيتين لتعزيز مهام مركز طب الحشود

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الرياض – البلاد

وقع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس أمس مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بالمركز العالمي لطب الحشود وبين جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

وتتضمن الإتفاقية التعاون بينهما في برنامج صحة الحشود لأجل ترقية صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بما في ذلك إنشاء برامج تطويرية وتثقيفية وتدريبية، بالإضافة إلى بناء الكوادر الوطنية في مختلف مجالات صحة الحشود بما في ذلك إدارة الحشود (التخطيط والتجهيز) وطب الطوارئ وإدارة الكوارث، وبناء العلاقات بين المنظمات والجهات المحلية والدولية وبناء شبكة تواصل لتبادل المعلومات وإعداد الدراسات وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها والبحوث ذات الصلة بمجالات عمل المعهد والمركز فيما يختص ببرنامج صحة وإدارة الحشود.

كما تشمل الإتفاقية التعاون في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للدراسات والبحوث التي تخدم تطوير خطط الشراكة للجهات في مجال صحة وإدارة الحشود، وكذلك العمل على وضع خطة وآلية عمل لتفعيل المساهمة المجتمعية في صحة وإدارة الحشود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحاطة كل منهما الآخر بأية مشروعات أو برامج تمثل إهتماماً مشتركاً لتنسيق الجهود بين أعمالها.

وأيضاً يتفق المعهد والمركز على عقد برامج تنفيذية وتدريبية كلما دعت حاجة التعاون بينهما ذلك.

من جانب آخر وقّع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي رئيس البنك الإسلامي الدكتور بندر حجار إتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة والبنك .

وتشتمل الاتفاقية التعاون في برنامج صحة الحشود لأجل تعزيز صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، بما في ذلك تدريب الكوادر الملائمة من الوزارة والقطاعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية الأخرى، والبحوث التطبيقية؛ لدعم تسيير وتسهيل خدمات الحج والعمرة،

وتسهيل تبادل الخبرات والزيارات بين المركز العالمي لطب الحشود والبرامج المشابهة في الدول الأخرى الأعضاء، بجانب الدعم المستمر للتوعية والإعلام وإستقطاب الدعم.

وكذلك التعاون والتنسيق في مجال تطوير لقاح للوقاية من فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) بما في ذلك السعي إلى تنظيم ملتقيات عالمية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة الجهات ذات الصلة في الدول الإسلامية ذات الخبرة في هذا المجال.

والتعاون والتنسيق لدعم مبادرة المدن الصحية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، ومقترح الوزارة لإستقصاء وتقويم الآثار الصحية الناتجة عن تنفيذ مشاريع التنمية المختلفة، وجهود الوزارة للوقاية من والسيطرة على الأمراض غير السارية وذلك لإستخلاص الدروس لتسهيل تعميم التجارب الحميدة والممارسات الجيدة في الدول والمجتمعات الإسلامية الأخرى.

بالإضافة إلى التنظيم والمساهمة في الندوات العلمية وورش العمل التي تبحث قضايا الصحة عموماً والقضايا المتعلقة بالمجالات المتفق عليها،وإحاطة كل منهما الآخر بأية مشروعات أو برامج تمثل اهتماماً مشتركاً لتنسيق الجهود بينهما في القيام بتنفيذها.