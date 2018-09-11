محليات

“الصحة” توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة ميتروبوليا بفنلندا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / ذو الحجة / 1439 هـ      11 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وقعت وزارة الصحة أمس بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مذكرتي تفاهم مع جامعة ميتروبوليا للعلوم التطبيقية بفنلندا ,للتعاون فيما يخص توفير المزيد من التعليم والتدريب في دولة فنلندا للممرضين السعوديين المرخصين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة كوميت حيث ستوفر الشركة كاميرا قاعدية

للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج من مضاعفات مرض السكري وما يتصل بذلك من تدريب وخدمات مساندة.

وتوفر شركة كوميت خدمات وحلول لتنظيم مسار العمل في الكشف المبكر عن سرطان القولون

والمستقيم مع التدريب والخدمات المساندة للكشف المبكر.

ibrahim

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