الصحة : لاحالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج

أكدت ” الصحة” أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج والوضع الصحي مطمئن ولله الحمد،

وأوضحت أن عدد الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية في عبر المنافذ الصحية من 1 ذو القعدة وحتى الآن بلغ (1647351) حاج، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه حوالي 80 ٪‏ للحمى الشوكية، و 96،3٪ للحمى الصفراء، و87،5٪ لشلل الأطفال ‏.

وأبانت أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث أجرت (187 ) قسطرة قلبية و (10) عمليات قلب مفتوح، وذلك منذ بداية شهر ذو القعدة، وحتى الخامس من ذي الحجة .

وأضافت أنها أجرت خلال الفترة (1280) حالة غسيل دم (كلوي) وعدد (150) عملية مناظير، و (488 ) عملية جراحية، لافتةً إلى أنها قدمت خدماتها أيضاً عبر أقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة لعدد (280773) حاج ، وبلغ عدد المراجعين للعيادات (17820) مراجع، وعدد المراجعين للمراكز بلغ ( 246156) مراجع، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تنويمها بالمستشفيات ( 1651) حالة، كما أنه تم تسجيل(9) حالات ولادة، وأوضحت أنه تم تسجيل (11) حالة للإجهاد الحراري وحالة واحدة لضربات الحرارة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية لهذه الحالات .