الصحــة توقف الكوادر المخالفة

جدة – وليد الفهمي

أغلقت وزارة الصحة 908 منشآت صحية بالمناطق ، خالفت تعليمات الوزارة بإعلانات أو إجراء عمليات جراحية مؤثرة على السلامة العامة ، وذلك لحماية متلقي الخدمة من الإعلانات المضللة ،

كما حررت الأجهزة الرقابية المختصة في الوزارة (1532 ) مخالفة بحق منشآت صحية، بالإضافة إلى منع وإيقاف (585 ) كادر خالفوا نظام مزاولة المهن الصحية ،بعدما أسفر التحقيق معهم عن وجود قرائن دالة على ارتكابهم مخالفات الإيقاف ، فيما سمحت للموقوفين بالتظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بذلك.

وجاءت قرارات الاغلاق والتعليق للأنشطة بعد تنفيذ نحو 22 ألف زيارة ميدانية من قبل إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بالمناطق والمحافظات .